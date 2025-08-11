В Пермском крае сменился главный архитектор

В Перми конкурсная комиссия избрала нового главного архитектора Пермского края. Им стала директор ГБУ Пермского края "Институт территориального планирования" Елена Ермолина.

Процедура избрания состояла из защиты кандидатами своих работ перед конкурсной комиссией и ответов на вопросы её членов. Проект Ермолиной особо отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Главный архитектор края будет выполнять задачи, связанные с реализацией государственной политики в области градостроительного регулирования и архитектурного проектирования, включая разработку технических регламентов и стандартов в сфере градостроительства, сообщает министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.