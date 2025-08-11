Скончалась жительница Уфы, отравившаяся сочинской чачей

Уфимка, получившая отравление метанолом, предварительно, после употребления чачи с сочинского рынка, скончалась. Об этом сообщили РБК в Минздраве республики.

Женщина находилась в одной из больниц Уфы. Ее состояние врачи оценивали как крайне тяжелое. СМИ писали, что она потеряла зрение.

Напомним, 7 августа суд в Сочи арестовал двух продавщиц смертельной чачи. 30-летняя женщина вместе со своей бабушкой держала палатку на Казачьем рынке, где кроме чачи продавали туристам домашнее вино и самогон. Как сообщил Shot, в 2016 году обе привлекались за сбыт незарегистрированного алкоголя, но продолжали вести бизнес.

Следователь в суде заявил, что на Кубани от отравления кустарным алкоголем погибли не менее 10 человек. Некоторые из жертв - туристы. Следствие пытается выйти на производителей напитка.