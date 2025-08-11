Россиянам для нормальной жизни на одного человека нужно 250 тысяч рублей в месяц

Состоятельные граждане России считают, что для нормальной жизни на одного человека нужно около 250 тыс. руб. в месяц, а для богатой — полмиллиона рублей.

Таковы результаты исследования НИУ ВШЭ. Основными показателями статуса для таких людей выступают элитная недвижимость, дорогие автомобили и отдых за рубежом, при этом к показному потреблению они не стремятся.

Также выяснилось, что граждане из верхних 10% по доходам не склонны оценивать себя как верхушку общества — они сравнивают свой уровень жизни не со средним по стране, а с уровнем жизни соседей по верхнему децилю, сообщает Forbes.