Новой поликлинике на Готвальда в Екатеринбурге присвоили адрес

Здание новой поликлиники ДГКБ №9 на Готвальда в Екатеринбурге построено. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", ему уже присвоен адрес: ул. Готвальда, 8.

Сейчас строители вносят последние штрихи: расставляют мебель, крепят таблички на двери, а художники завершают роспись стен. Тематика рисунков различается на этажах: на одном – облака и воздушные шары, на другом – сказочный лес. Стены еще двух этажей украшают животные – слонята, морские коньки и рыбки.

"Поликлиника получилась светлой и очень уютной, надеемся, что малышам в ней будет комфортно и интересно. Даже архитектура здания располагает к проявлению детского любопытства: наверняка внимание малышей будут привлекать необычные круглые и полукруглые окна", - считает руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Наталья Парамонова.

Не только дизайн, но и оснащение медицинского учреждения учитывает все потребности маленьких пациентов и их родителей. Например, в рентген-кабинете есть специальное удерживающее устройство для проведения процедуры малышам, а рядом – место для взрослого сопровождающего, оснащенное защитным экраном.

Сам рентген-аппарат – цифровой, с низкой лучевой нагрузкой. Снимок сохраняется сразу на компьютер, детально рассмотреть его и поставить точный диагноз можно с помощью специального высококонтрастного монитора. При необходимости лаборант может распечатать снимок на рентгеновском принтере.

Рядом со зданием поликлиники размещено отдельное помещение кислородного концентратора, который очищает уличный воздух и по трубам направляет его в поликлинику. Для подачи кислорода пациентам здесь предусмотрены реанимационные консоли: такое требование для поликлиник – сравнительно новое и появилось после пандемии.

"Уже стартовала передача готовых помещений врачам ДГКБ №9 – вместе со строителями медики осматривают кабинеты, технические помещения, инженерные системы и оборудование. Важно не упустить ни одной детали, чтобы обеспечить условия для правильной эксплуатации здания в будущем", - говорит Наталья Парамонова.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену, здесь появится 25 педиатрических участков, кабинеты узких специалистов, клинико-диагностическая лаборатория, отделение лучевой диагностики и восстановительного лечения. Открыть поликлинику планируют уже в сентябре.