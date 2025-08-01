Вучич созвал экстренное заседание Совбеза Сербии

Президент Сербии Александар Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности. Оно состоится в субботу, 2 августа. Причины созыва официально не уточняются. Решение было принято после задержания бывшего министра внутренней и внешней торговли Томислава Момировича, пишет ТАСС.

Как утверждает газета "Вечерне новости", в стране "в разгаре массированная попытка государственного переворота". По информации источников издания, в ней участвуют сотрудники Специальной прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и отдельных подразделений полиции.

В Сербии уже много месяцев идут протесты, отправной точкой которых стали события декабря 2024 года. Тогда на железнодорожной станции в Нови-Граде обрушилась крыша, погибли 16 человек. Многие обвинили в случившейся трагедии коррумпированных чиновников. Вучич же заявлял, что протестами управляют из-за рубежа.