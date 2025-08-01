В Екатеринбурге разборки владельца Porsche с водителем автобуса привели к уголовному делу

В Екатеринбурге полицейские возбудили уголовное дело после дорожного конфликта.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, разборки произошли днем 30 июля между владельцем Porsche и водителем автобуса 60-го маршрута на перекрестке улиц Розы Люксембург и Куйбышева. Автобус и иномарка столкнулись, после чего владелец последней вышел на улицу, достал травматический пистолет и устроил словесный конфликт с шофером автобуса, разбив при этом стекло.

Дебошир был задержан и доставлен в территориальный ОВД для разбирательства. Им оказался ранее несудимый местный житель 1984 года рождения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как добавили в полиции, в самом ДТП никто не пострадал. Сотрудники Госавтоинспекции провели все необходимые действия по оформлению дорожного инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", проводится расследование.