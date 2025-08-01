01 Августа 2025
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов

В Прикамье за пост губернатора будут бороться кандидаты от четырех политических партий: "ЕР", "Новые люди", КПРФ и ЛДПР

В Пермском крае 30 июля завершился прием документов на регистрацию кандидатов на должность губернатора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе избиркома Пермского края.

Всем кандидатам для регистрации требовалось собрать 48 подписей депутатов в свою поддержку не менее чем из 33 муниципалитетов. Кандидатам-самовыдвиженцам помимо этого было необходимо представить 19 691 подпись избирателей Пермского края.

Судя по представленному числу подписей от кандидатов, до участия в выборах будут допущены не все. Самовыдвиженец Александр Запивалов выбыл из участия в предвыборной гонке. Запивалов не успел в срок подать документы на регистрацию. 39-летний председатель правления Федерации хоккея города Перми Александр Зинин, судя по всему, тоже выпадает из гонки. Он сдал всего лишь 1079 подписей избирателей в свою поддержку, не представив подписи муниципальных депутатов.

Не будет участвовать в выборах и первый секретарь краевого комитета партии "Коммунисты России" Михаил Дьячков. Он представил четыре подписи муниципальных депутатов из четырех муниципальных образований. Самый молодой из пожелавших стать губернатором — выпускник Пермского Политеха, кандидат партии "Партия за справедливость!" 32-летний Максим Гашев также не проходит на выборы. У него всего две подписи депутатов из двух муниципальных образований. Самовыдвиженец Егор Гилев не предоставил подписей муниципальных депутатов и только одну подпись в свою поддержку от избирателя.

Не смог пройти фильтр и кандидат "Справедливой России", офицер запаса, глава благотворительного фонда "Добровольцы Донбасса" Вячеслав Лучников. Он принес в избирком 50 подписей, но только из 28 муниципальных образований.

Так, в настоящий момент в гонке остаются только действующий губернатор Дмитрий Махонин - представил 50 подписей из 43 муниципальных образований, кандидат КПРФ, депутат краевого заксобрания Ксения Айтакова - 50 подписей из 36 муниципальных образований. Кандидат ЛДПР, депутат краевого заксобрания Олег Постников, собравший 50 подписей из 39 муниципальных образований. Заслуженный учитель России кандидат в губернаторы Пермского края от "Партии пенсионеров" Людмила Караваева представила 50 подписей муниципальных депутатов из 42 муниципальных образований. Также фильтр прошел кандидат от "Новых людей" индивидуальный предприниматель Денис Шитов. Он представил 50 подписей муниципальных депутатов из 39 муниципальных образований.

В течение 10 дней с момента представления документов Избирательная комиссия Пермского края проведёт их проверку и примет решение о регистрации кандидатов до 8 августа 2025 года.

Теги: выборы, губернатор, документы


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