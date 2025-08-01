Южная Корея и США запланировали полностью лишить КНДР ядерного оружия

Глава МИД Южной Кореи Чо Хен и госсекретарь США Марко Рубио обсудили планы по полной денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой МИД Республики Корея.

"Министр и госсекретарь договорились твердо придерживаться цели, состоящей в полной денуклеаризации Северной Кореи", — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Переговоры состоялись 31 июля. На них стороны обсудили вопросы, связанные с двусторонним союзом, трехсторонним сотрудничеством с Японией, подняли вопрос региональной обстановки.

В прошлом году КНДР в ответ на учения Южной Кореи, США и Японии провела испытание подводной системы ядерного оружия. Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР испытал в акватории Японского моря систему подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке.