Власти и бизнес обсуждают введение правил отключения мобильного интернета - СМИ

Россияне стали чаще покупать Wi-Fi-роутеры на фоне участившихся блокировок мобильного интернета. Спрос на такие устройства летом вырос вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишут "Известия". Среди покупателей – жители регионов, малый и средний бизнес, у которого из-за отсутствия мобильной связи не работают кассовые терминалы.

Операторы связи также отмечают рост заявок на подключение проводного интернета, в том числе от корпоративных клиентов.

По данным издания, операторы связи и власти сейчас обсуждают возможность сокращения отключений мобильного интернета, поскольку его отсутствие оказывает реальное негативное влияние на экономику. Участники рынка отмечают, что сейчас нет единого ответственного за отключения связи органа, местные власти проводят отключения довольно хаотично.