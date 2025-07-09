Euronews: Словакия в третий раз заблокировала 18-й пакет санкций ЕС

Словакия в третий раз заблокировала 18-й пакет санкций Евросоюза против России, сообщает Euronews со ссылкой на дипломатические источники. Голосование проходило на уровне постоянных представителей при ЕС. Следующая встреча должна пройти 11 июля.

По информации издания, дипломаты надеются на то, что в ближайшее время Братислава и Брюссель придут к компромиссу и новый пакет санкций удастся принять. Пока же переговоры между странами не убедили Словакию снять вето.

По информации Politico, властям Словакии нужны гарантии поддержки в случае отказа от российского топлива. Только тогда Братислава будет готова поддержать введение 18-го санкционного пакета. Словацкие компании также требуют не привлекать их к ответственности в случае нарушения условий контрактов на покупку газа.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что ЕС готовится ввести самые жесткие санкции против России за последние три года.

В рамках 18-го по счету пакета санкций против России странам G7 предлагается снизить потолок цен на российскую сырую нефть с $60 до $45 за баррель. Цель – снизить доходы России от энергоносителей. Рассматривается план запрета транзакций с газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2", а также банками, которые занимаются обходом ограничений. В целом, новые санкции будут направлены против российского военно-промышленного комплекса.