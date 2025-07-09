В России хотят усилить ответственность за нарушения в обращении с животными в цирках

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") внесет на рассмотрение проект закона, которым предлагается усилить ответственность за нарушения в обращении с животными. Речь идет о цирках, зоопарках, дельфинариях и других местах.

За несоблюдение требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях предлагаются штрафы: для граждан - от 10 до 30 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. руб.

Кроме того, за работу без лицензии или с нарушением ее условий в зоопарках, цирках, дельфинариях и подобных учреждениях штрафы для должностных лиц составят 50-100 тыс. руб., а для юрлиц — от 200 до 300 тыс. руб.