Мантуров назвал страну-партнера "Иннопрома" на 2026 год

Первый вице-премьер российского правительства Денис Мантуров назвал страну-партнера "Иннопрома" на 2026 год – это Индонезия.

"Нам надо направить внимание на Глобальный Юг. Мы это неоднократно проговаривали. В этом году страна-партнер "Иннопрома" - Саудовская Аравия. Ближний Восток, Юго-Восточная Азия – для нас стратегическое направление", - сказал Мантуров на стратсессии выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

"В следующем году партнером "Иннопрома" будет Индонезия. Это самая большая мусульманская страна в мире, 300 миллионов население, население молодое. У нас активно развивается с этой страной партнерство", - сообщил Мантуров, добавив, что в ближайший год российским предпринимателям стоит уделить этой стране максимум внимания и наладить всевозможное взаимодействие.