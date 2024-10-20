Дениса Мантурова встретили овациями и криками "ура" в парламенте Индонезии

Первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова встретили овациями и криками "ура" в парламенте Индонезии, сообщают РИА Новости.

Мантуров возглавил российскую делегации на церемонию инаугурации нового президента Индонезии Прабово Субианто. После того, как Прабово объявил Мантурова как одного из почетных гостей мероприятия, в зале индонезийского парламента раздались громкие овации и крики "ура".

В своей речи после инаугурации президент Индонезии заявил, что намерен дружить со всеми странами и противостоять колониальным практикам.