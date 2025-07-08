Для бывшего гендиректора "Екатеринбург-ЭКСПО" запросили 7 лет колонии

В Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялись прения по уголовному делу бывшего генерального директора "Екатеринбург-ЭКСПО" Игоря Данилова. Для него запросили срок в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Данилов обвиняется по статьям УК РФ "Растрата с использованием служебного положения" и "Злоупотребление должностными полномочиями". Он был гендиректором АО "Уральский выставочный центр" с ноября 2017 по май 2023 года. В январе 2019 года на имя Данилова была выпущена корпоративная банковская карта с привязкой к расчетному счету предприятия. Он был уполномочен распоряжаться средствами организации по целевому назначению в соответствии с видами деятельности.

По версии следствия, глава "Екатеринбург-ЭКСПО" давал указания своему водителю (не осведомленному о его преступных действиях) о снятии денег с корпоративной карты и зачислении на банковские карты, находящиеся в его пользовании. В дальнейшем обвиняемый тратил их на свои личные нужды.

Также, как показало расследование, для сокрытия факта растраты Игорь Данилов в сентябре 2019 года заключил договор займа, по которому от имени гендиректора предоставил сам себе, но как физическому лицу, деньги под проценты. В дальнейшем этот договор продлевался. Затем Данилов передал документы в бухгалтерию, дав указание учесть их по счетам бухучета в счет погашения средств, полученных им под отчет.

В результате организации был причинен имущественный вред на сумму более 13 млн рублей. Как отметили в прокуратуре, сумма займа с процентами по договору была полностью возвращена фигурантом.

Гособвинитель попросил суд назначить Игорю Данилову 7 лет колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей. Судебные прения продолжаются. Теперь в них выступит сторона защиты.

Ранее сообщалось, что наиболее частыми покупками в списке Данилова были авиабилеты, в том числе за границу, алкоголь, караоке и аренда отелей. Свою вину он не признает.