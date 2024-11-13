Тратил деньги на караоке и алкоголь. В Екатеринбурге приступили к суду над экс-главой "Екатеринбург-ЭКСПО"

В Екатеринбурге приступили к рассмотрению дела в отношении экс-главы "Екатеринбург-ЭКСПО" Игоря Данилова. Его обвиняют в растрате 9,1 млн рублей с корпоративного счета. Второй эпизод касается растраты еще 4,6 млн рублей.

Дела по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и по ч.1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями) рассматривают в Ленинском районном суде. Согласно версии следствия, наиболее частыми покупками в списке Данилова были: авиабилеты, в том числе и за границу, алкоголь, караоке и аренда отелей.

Свою вину Данилов не признает.

Напомним, Игорь Данилов покинул пост директора Екатеринбург-ЭКСПО" в июне 2013 года. По его словам, решение он принял самостоятельно, однако подтолкнули к нему негативные слухи в его адрес.