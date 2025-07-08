Суд взыскал с экс-замглавы Генштаба и его сообщников более 1,4 млрд рублей

С осужденного за взятку бывшего замглавы Генштаба ВС РФ Халила Арсланова и его подельников взыскали более 1,4 млрд рублей в пользу Минобороны РФ. Решение вынес 235-й гарнизонный военный суд, передает ТАСС.

Для обеспечения иска Генпрокуратуры суд обратил в доход РФ квартиру Арсланова на улице Берзарина в Москве, земельный участок под Красногорском в Московской области. Кроме того, на его счетах было арестовано порядка 12 млн рублей.

Ранее Арсланов получил 17 лет колонии строгого режима. Он проходил по делу о взятке и мошенничестве. Обвинение запрашивало для экс-замглавы Генштаба 19 лет лишения свободы.

Как установил суд, Арсланов, когда был начальником Главного управления связи ВС, похитил 6,7 млрд руб. при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.

По делу проходят также бывший начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев. Их суд также признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере, они получили по семь и шесть лет лишения свободы соответственно.