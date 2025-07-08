08 Июля 2025
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Фото: Накануне.RU

Россияне столкнутся с внезапным взысканием долгов

С ноября 2025 года власти России хотят ввести внесудебный порядок взыскания налоговых долгов для физических лиц.

Это коснется россиян, которые заявляют о своих обязательствах самостоятельно — например, при подаче декларации. Механизм будет работать, если не оспорить доначисление. Правительственная комиссия 7 июля одобрила данную инициативу ко второму чтению проекта закона об упрощенном порядке.

Как заявил гендиректор юркомпании "Митра" Юрий Мирзоев, если инициативу о внесудебном взыскании примут, то налоговая станет направлять уведомление или требование об уплате, и если гражданин не заплатит и не подаст возражение, инспекция вынесет решение о взыскании. Сначала средства спишут с банковских счетов, а если денег не хватит, к делу подключатся приставы, которые взыщут долг за счет имущества.

Уведомление о решении можно будет получить через личный кабинет на сайте ФНС, портал "Госуслуги" или заказным письмом. Если человек подаст возражение, налоговая, как и сейчас, будет обязана идти в суд. На несогласие отводится 30 дней.

В ФНС заявили, что ежегодно рассматривается около 4,5 млн дел о взыскании налогов. Как говорят юристы, в 99,9% случаев требования признаются обоснованными — это та доля, которая может быть переведена на внесудебный порядок, сообщают "Известия".

Теги: россияне, долги, налоги, ФНС


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