Долги по налогам в РФ достигли рекордных 3,3 трлн рублей

Налоговая задолженность в России по итогам 9 месяцев 2025 года достигла исторического максимума в 3,26 трлн руб.

Согласно данным Росстата, этот показатель вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты называют несколько ключевых причин: налоговые органы стали эффективнее выявлять нарушения, а бизнесу всё сложнее использовать серые схемы оптимизации, что повышает прозрачность.

Кроме того, дорогие кредиты и рост издержек снижают прибыль компаний, затрудняя своевременную уплату налогов. А пени, привязанные к ключевой ставке, делают любую просрочку значительно дороже, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что власти России хотят ввести внесудебный порядок взыскания налоговых долгов для физических лиц. Это коснется россиян, которые заявляют о своих обязательствах самостоятельно — например, при подаче декларации. Механизм будет работать, если не оспорить доначисление.