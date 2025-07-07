Бывшему главе района в Дагестане, чей сын участвовал в теракте, продлили арест

Бывшему главе Сергокалинского района Дагестана Магомеду Омарову, чей сын был ликвидирован в ходе теракта, продлили арест до 28 июля. Об этом сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики.

Ранее Омарову продляли арест до 4 июля 2025 года. Напомним, экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров, чей сын был ликвидирован в ходе теракта в прошлом году, обвиняется в фиктивном трудоустройстве двух односельчан. Он устроил их водителями в местную газету. Как следствие, было похищено более 695 тыс. рублей.

Кроме того, Омаров совместно с гендиректором строительной компании и другими неизвестными в 2021 году незаконно приобрели земельный участок площадью 264 квадратных метра с возведенным на нем нежилым зданием стоимостью более 2,4 миллиона рублей. Позднее они легализовали имущество, оформив права собственности по договору купли-продажи на подставное лицо. Омаров обвиняется в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой.

Супруга экс-чиновника также находится под следствием. По версии СК, подозреваемая в 2014 году фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя детского сада, в результате чего допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты на сумму более 121 тыс. рублей.