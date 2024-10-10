Жену экс-главы Сергокалинского района Дагестана отправили под домашний арест

Супруге бывшего лавы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья и племянник участвовали в теракте, вынесли меру пресечения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики, суд отправил подозреваемую под домашний арест.

По версии следствия, подозреваемая в 2014 году фиктивно трудоустроила свою родственницу на должность делопроизводителя детского сада, в результате чего допустила хищение бюджетных денежных средств путем растраты на сумму более 121 тыс. рублей.

Напомним, экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров, чей сын был ликвидирован в ходе теракта 23 июня, обвиняется в фиктивном трудоустройстве двух односельчан. Он устроил их водителями в местную газету. Как следствие, было похищено более 695 тыс. рублей. Омаров обвиняется в мошенничестве в крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем, организованной группой, он арестован.

Ранее задержанные сыновья Омарова освобождены из-под ареста. В конце июня шестерых сыновей Омарова арестовали по административной статье о мелком хулиганстве.