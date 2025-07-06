В Нижнем Новгороде сняли ограничения в работе аэропорта

В нижегородском аэропорту Стригино сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Ограничения действовали почти сутки. При этом аэропорт Нижнего Новгорода является запасным аэродромом для столичных авиагаваней, которые минувшей ночью тоже работали в ограниченном режиме.

СМИ сообщали, что в Стригино задержано более десяти рейсов, в накопителе находилось более 500 человек.

Ограничения вводились в связи с атаками беспилотников на центральный регион России.