Группу "Блестящие" не выпускают из самолета, прилетевшего из Тюмени

Группа "Блестящие" не может покинуть самолет, прилетевший в Москву из Тюмени. Борт уже три часа стоит в Шереметьево в ожидании трапа. Подробности сообщает канал Baza.

Артистки отыграли частный концерт в Кургане и возвращались в столицу через Тюмень рейсом Аэрофлота. Однако Москва встретила музыкантов транспортным коллапсом - из-за опасности налета БПЛА вводились ограничения на работу аэропортов.

По словам одной из участниц группы, Ксении Новиковой, им постоянно обещают, что их вот-вот выпустят из самолёта, но ситуация не меняется.

"Сначала в Тюмени была задержка, теперь здесь — три часа. Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то ещё что-то. Сначала самолёт ещё припарковать не могли. У нас на борту у людей уже начинается паника. Воду один раз раздали за это время по половине стакана. У людей уже паника на борту, говорят, что блевать начнут прямо там, если их не выпустят, – рассказала Ксения.

Другая солистка группы – Сильвия Золотова добавила, что на двигатели их самолета уже надели чехлы, а трапа до сих пор нет.