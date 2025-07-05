Футболист Смолов побил жителя Челябинска

Футболист Федор Смолов в Кофемании побил 47-летнего жителя Челябинска. Полиция проверяет обстоятельства конфликта.

По сообщению пресс-служб ГУ МВД России по Москве и УВД по ЦАО, 28 мая в отдел полиции Пресненского района из больницы сообщили о доставленном с телесными повреждениями 47-летнем жителе Челябинска. В больнице пострадавшего опросили, после чего он отправился лечиться по месту жительства.

Полицейские выяснили, что челябинец пострадали во время конфликта в кафе на Большой Никитской. Сотрудники установили личность подозреваемого - им оказался 35-летний футболист, однако он на тот момент покинул страну, в связи с чем опросить его не удалось.

Медицинские документы лечебных учреждений Москвы и Челябинска, запрошенные полицией, на момент окончания сроков проверки не поступили.

"Учитывая ограниченные законодательством сроки рассмотрения материалов, для сбора всех необходимых документов и установления обстоятельств случившегося было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела и сбора всех необходимых документов. В настоящее время проведение проверки продолжается, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законом", - говорится в сообщении пресс-служб.

Кроме того, проводится проверка по факту опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевшем место факте вымогательства денежных средств у одного из участников конфликта.

Напомним, сегодня стало известно, что футболист Федор Смолов подрался в столичной Кофемании на Большой Никитской, печально известной по драке двух других футболистов - Александра Кокорина и Павла Мамаева. Видео с камер ресторана появилось в сети сегодня, однако инцидент произошел еще в конце мая.

28 мая Смолов отмечал с друзьями новый титул - он впервые стал чемпионом России, играя за нападающего в ФК "Краснодар". Под утро спортсмен с компанией пришли в Кофеманию, где возник конфликт с двумя мужчинами, которые громко обсуждали спортсмена в негативном ключе. Смолов в ответ на оскорбления устроил небольшую драку.

Через некоторое время после драки Смолову якобы пришло предложение заплатить миллион рублей, чтобы видео не попало в сеть. Когда Смолов согласился, вымогатели увеличили размер компенсации до 20 миллионов. Футболист отказался платить, после чего видео попало в сеть.

Пострадавшие написали заявление в полицию, однако получили отказ в возбуждении уголовного дела.

Смолову 35 лет. В мае он впервые в карьере стал чемпионом России, на тот момент нападающий представлял "Краснодар". Также он выступал за московские "Динамо" и "Локомотив", махачкалинский "Анжи" и екатеринбургский "Урал", в Испании играл за "Сельту".

В 2018 году в том же ресторане подрались футболисты "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев - они ударили стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.