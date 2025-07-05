Футболист Федор Смолов подрался в той же Кофемании, что и Кокорин с Мамаевым

Футболист Федор Смолов подрался в столичной Кофемании на Большой Никитской, печально известной по драке двух других футболистов - Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Видео с камер ресторана появилось в сети сегодня, однако инцидент, вероятно, произошел еще в конце мая.

Baza сообщает, что 28 мая Смолов отмечал с друзьями новый титул - в мае он впервые стал Чемпионом России, играя за нападающего в ФК "Краснодар". Под утро спортсмен с компанией пришли в Кофеманию, где возник конфликт с двумя мужчинами, которые громко обсуждали спортсмена в негативном ключе. Смолов в ответ на оскорбления устроил небольшую драку.

Через некоторое время после драки Смолову якобы пришло предложение заплатить миллион рублей, чтобы видео не попало в сеть. Когда Смолов согласился, вымогатели увеличили размер компенсации до 20 миллионов. Футболист отказался платить, после чего видео попало в сеть.

Пострадавшие написали заявление в полицию, однако получили отказ в возбуждении уголовного дела.

Смолову 35 лет. В мае он впервые в карьере стал чемпионом России, на тот момент нападающий представлял "Краснодар". Также он выступал за московские "Динамо" и "Локомотив", махачкалинский "Анжи" и екатеринбургский "Урал", в Испании играл за "Сельту".

В 2018 году футболисты в том же ресторане подрались футболисты "Зенита" и "Краснодара" Александр Кокорин и Павел Мамаев - они ударили стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака. Приговором по этому делу братья Кирилл и Александр Кокорины приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий по 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. 17 сентября 2019 года все, кроме Протасовицкого, вышли на свободу по УДО. Мамаев завершил карьеру в 2023 году, Кокорин играет за кипрский клуб.

Отметим, что Смолов в том же 2018 году стал участником другого скандала - его на год лишили водительских прав за оставление места ДТП. Футболист управлял автомобилем BMW M5 First Edition, он не пострадал, но люксовому автомобилю причинен серьезный ущерб. ДТП произошло на Ставропольской улице в Краснодаре в ночь на 1 августа 2018 года. Цена на авто на тот момент составляла минимум 9 млн рублей, только 20 экземпляров версии были доступны в России.