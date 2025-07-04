04 Июля 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов: С учетом решений «Градсовета 2.0» на развитие Сямженского округа направлено 153,1 млн рублей

Четыре деревни Сямженского округа обеспечили мобильной связью

На встрече с жителями Сямженского муниципального округа Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в электронном голосовании приняли участие 630 человек – это в шесть раз больше, чем в предыдущем.

«Знаю, что как и у любого муниципалитета, в Сямженском округе первоочередный запрос в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И сегодняшние результаты голосования тому подтверждение. Естественно, в приоритетном порядке мы будем делать те объекты, которые вас волнуют. На первом месте – капитальный ремонт водопроводных сетей в селе Сямжа. ПСД и положительное заключение госэкспертизы у нас имеются. Сметный расчет стоимости ремонта – 8,3 миллиона рублей. Контракт заключается, и работы начинаются в этом году. Второе место – капитальный ремонт улично-дорожной сети по улице Оштинской в селе Сямжа. ПСД и положительное заключение госэкспертизы имеются, стоимость ремонта – 77,9 миллиона рублей. Сдаем объект «под ключ» в следующем году», – сказал Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Еще одним приоритетным проектом стала установка оборудования для обеспечения мобильной связью жителей деревень бывшего Режского сельского совета. По проекту «Связь на селе», который ведется совместно с компанией ПАО «Ростелеком», в конце июня была запущена базовая станция в деревне Копылово. Она также обеспечивает услугами связи деревни Гридино, Рассохино и Коробицыно – всего 189 человек.

Выделено 4,4 миллиона рублей на ремонт пешеходного моста через реку Сямжену на улице Советской в административном центре муниципалитета – этот проект занял четвертое место в голосовании. ПСД и положительное заключение госэкспертизы имеются, заключен контракт с подрядчиков, который выполнит работы по замене и натяжке тросов, замене пилонов, настилов, перил и вант, увеличению якорей уже осенью этого года.

«В муниципалитете нужно сделать так, чтобы люди и молодежь не выживали, а чувствовали себя комфортно, хотели здесь остаться, а не уехать. С проблемой вымирания русского народа, деревни, села мы обязаны справляться. Для этого прилагаем необходимые взвешенные, целенаправленные усилия, чтобы побороть демографический кризис. Вологодская должна развиваться, и населять ее должны вологжане. В наших силах преодолеть депопуляцию, вырождение. Русская деревня должна жить, иметь будущее, а будущее – это дети, молодежь. Без борьбы за человека невозможно обеспечить будущее», – подчеркнул Георгий Филимонов.

С учетом решений «Градсовета 2.0» на развитие Сямженского округа направлено 153,1 миллиона рублей. Георгий Филимонов отметил, что запланирован большой объем по региональным, муниципальным программам, федеральным проектам в сферах дорожного хозяйства и транспорта, образования, здравоохранения, культуры, благоустройства и социальной отрасли.

Еще 21 проект на 13,2 миллиона рублей будет реализован в муниципальном образовании по программе «Народный бюджет». Также 21,5 миллиона рублей направлено на реализацию проектов Губернаторской программы «Стратегия 2.0» и 6,8 миллиона рублей – субсидия на разработку проекта рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

По итогам прошлой встречи Губернатора Вологодской области с жителями муниципалитета им было выдано 31 поручение, из них 23 – уже исполнены, еще 8 – остаются в работе. Георгий Филимонов поблагодарил главу Сямженского округа Сергея Лашкова за системную командную работу, оперативное и четкое выполнение поставленных задач и их соответствие требованиям и критериям областного Правительства.

Теги: георгий филимонов, сямженский округ, градсовет 2.0


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