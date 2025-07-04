В ФК "Урал" не стали раскрывать размер зарплаты вратаря Селихова

В футбольном клубе "Урал" не стали называть размер зарплаты своего голкипера Александра Селихова.

Сегодня инсайдер Иван Карпов сообщил, что Селихов якобы является самым высокооплачиваемым игроком команды из Екатеринбурга.

"Зарплата 31-летнего голкипера по трехлетнему контракту составляет 3,5 млн рублей в месяц. Еще 5 мультов (млн рублей, - прим. ред.) игрок получит в виде бонуса, если "шмели" залетят в РПЛ. Плюс оклад Александра в вышке при таком раскладе вырастет до 5 млн за месяц", - утверждает инсайдер.

В пресс-службе ФК "Урал" на вопрос Накануне.RU воздержались от комментариев по поводу зарплат своих игроков.

Напомним, Александр Селихов перебрался в "Урал" минувшей зимой. До этого он выступал за московский "Спартак". Накануне "Урал" официально объявил о продлении контракта с вратарем сразу на три года.