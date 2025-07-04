За кресло мэра Березовского поборются сразу пять кандидатов

На перевыборы главы Березовского городского округа заявились пять кандидатов. Первый этап конкурса запланирован уже на 11 июля.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на управляющего Южным управленческим округом Свердловской области Владимира Шауракса, в этот день проверят документы заявителей, определят кандидатов и примут решение о дате проведения второго этапа, где уже претенденты озвучат свои программы по развитию города.

При этом, по заверениям источника в региональном правительстве, уже есть договоренность о переизбрании действующего мэра Евгения Писцова. По его словам, свердловские власти уже договорились об этом с местными депутатами и бывшим градоначальником, депутатом ЗакСО Вячеславом Брозовским. Самому же Писцову пророчат в скором времени повышение - якобы в 2026 году он может перейти к своему коллеге в заксобрание Свердловской области или в региональное правительство.

Напомним, что в прошлом месяце Свердловский областной суд наконец поставил точку в деле о выборах главы Березовского, признав решение думы от 30 января незаконным.

В январе депутаты неожиданно избрали мэром Березовского "технического кандидата" – начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову. За нее проголосовали 17 депутатов, в то время как за действующего главу Евгения Писцова – шесть. Маслакова взяла самоотвод, но дума не дала ей этого сделать и одобрила ее кандидатуру. После этого новый мэр подала в суд на депутатов, а затем пропустила свою инаугурацию. На фоне всего этого Евгений Писцов объявил, что остается главой Березовского. Позже к иску Маслаковой присоединился депутат Михаил Киндрась. Иски объединили в один.

Ранее сообщалось, что дума Березовского изменит правила конкурса на пост мэра после скандала с Маслаковой.