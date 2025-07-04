"Проще надо быть": Мединский объяснил стыковку "Союз"-"Аполлон" на обложке его учебника истории

Помощник президента России Владимир Мединский объяснил изменение иллюстрации на обложке учебника истории, соавтором которого он является.

"Не нравилась нам всем обложка учебника "Всеобщей истории" для 11 кл. (фреска Г.Энри в Женеве близ здания ООН). Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников. Поменяли. Теперь первым планом "Союз" – "Аполлон". А.Леонов мне рассказывал, что стыковка удивительным совпадением прошла прямо над Эльбой. Фоном суперкубок по хоккею СССР-Канада. Смысл: Россия всегда за сотрудничество, а любые битвы – только в спорте. История дает тому прекрасные примеры", - написал Мединский в своем Telegram-канале.

Учебники истории Мединского для 10-11 классов уже используются в российских школах – с 2023 года. С 1 сентября 2025 года по новым учебникам будут учиться школьники 5-9 классов.