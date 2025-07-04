Сергей Лавров поздравил госсекретаря США с Днем независимости

Москва впервые за последние годы официально поздравила Вашингтон с Днем независимости США. Накануне поздравлял Путин Трампа, а сегодня телеграмму в адрес госсекретаря Америки Марко Рубио направил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Прошу передать искренние поздравления американскому народу по случаю национального праздника США – Дня независимости, выразить поддержку Российской Федерации его чаяниям единства и реализации традиционной американской мечты", - говорится в телеграмме.

Лавров добавил, что рассчитывает "позитивную стабильность и предсказуемость" в отношениях России и США "на основе взаимного уважения и учёта национальных интересов друг друга, предопределенных историей, географией и "реалиями на земле".

"Пользуясь случаем, желаю американскому народу следовать дорогой мира и общего процветания, чтобы оставались незыблемыми заветы Декларации независимости США о праве каждого человека на жизнь, свободу и стремление к счастью", - заключил Лавров.