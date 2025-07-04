"Я недоволен": Трамп высказался по итогам очередного разговора с Путиным

Президент США разочарован вчерашним разговором с Владимиром Путиным. Дональд Трамп заявил журналистам, что он "не добился никакого прогресса" в деле потенциального прекращения огня в российско-украинском конфликте.

"Нет, сегодня мы с ним [с Путиным] вообще не добились никакого прогресса. У нас был телефонный разговор. Это был довольно долгий разговор. Мы говорили о многих вещах, включая Иран, и мы также говорили о, как вы знаете, в**** с Украиной. И я этим недоволен, я недоволен", - цитирует Трампа NBC News.

Известно, что президент США вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине. Президент России заявил, что Москва не откажется от устранения всех первопричин конфликта, и Россия продолжает искать политическое решение конфликта на Украине.

Для Путина и Трампа это был уже шестой разговор с начала года. Последний раз Путин и Трамп говорили по телефону 14 июня. Беседа продлилась 50 минут. Президенты обсудили, в частности, ситуацию на Ближнем Востоке.