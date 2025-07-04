ВС РФ: Депутата Госдумы можно уволить за прогулы даже по уважительной причине

Верховный суд России разъяснил порядок увольнения депутата Госдумы за прогулы. Лишиться мандата можно, даже если "прогулял" заседания по уважительной причине.

Закон, предусматривая возможность досрочного прекращения полномочий депутата в случае неисполнения им обязанностей в течение 30 и более дней, не связывает её с наличием или отсутствием уважительной причины. К такому выводу пришел Верховный суд (ВС), проверяя решение Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Юрия Напсо. Если следовать логике ВС, то уволить можно любого парламентария, по той или иной причине отсутствовавшего на рабочем месте более месяца, пишет "Ъ".

Весной депутаты Госдумы единогласно лишили мандата своего коллегу, представителя Краснодарского края Юрия Напсо. В нижней палате парламента он входит во фракцию ЛДПР. Основанием для досрочного прекращения полномочий депутата стали прогулы.

"Комиссией по вопросам депутатской этики установлено основание для досрочного прекращения полномочий — неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей принимать личное участие в заседаниях Государственной Думы", - сообщили в Госдуме.

Ранее комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы выяснила, что начиная с апреля 2023 года Юрий Напсо периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе. В общей сложности он не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Известно, что на протяжении порядка двух лет Юрий Напсо проживает за пределами РФ, в ОАЭ.