Союз пациентов раскритиковал Минздрав за работу с жизненно важными лекарствами

Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил главе кабмина России Михаилу Мишустину письмо, в котором подверг критике работу комиссии Минздрава по формированию перечней лекарств и минимального ассортимента препаратов, которые нужны для оказания медицинской помощи.

Там считают, что комиссия блокирует доступ к инновационным лекарствам и препятствует сохранению бюджетных средств. В письме сказано, что в 2024 году федеральный и региональные бюджеты не смогли сэкономить около 3 млрд руб. на закупках лекарств. Во время обсуждения о принятии препаратов в госпрограммы члены комиссии высказываются против включения инновационной терапии, "вольно трактуя законодательство".

ВСП привела пример, когда весной комиссия заявляла, что решения о включении препаратов нужно принимать с учетом их наличия в клинических рекомендациях. На это возразила Федеральная антимонопольная служба, поскольку клинические рекомендации "лежат в медицинской плоскости и не должны влиять на решения".

Кроме того, комиссия указала, что для включения терапии в список закупок по программе высокозатратных нозологий сначала необходимо внести ее в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В два списка одновременно податься нельзя, указали эксперты ВСП. Они посчитали такую трактовку "юридически несостоятельной", поскольку под ней подразумевается последовательное рассмотрение, а не запрет на одновременную подачу. Организация отмечает, что этот подход защищает существующий рынок поставщиков, ограничивая конкуренцию как минимум на шесть месяцев, а как максимум – на два года.

Кроме того, начиная с 2019 года на заседаниях комиссии Минздрава неоднократно поднимается вопрос о том, что препарат, зарегистрированный для лечения только одного заболевания, должен проходить отдельное рассмотрение и оценку экономической эффективности перед использованием для других диагнозов. Из-за этого члены комиссии голосуют против включения лекарства в перечни, сообщают "Ведомости".

Ранее правительство РФ упростило регистрацию предельных цен на жизненно важные лекарства.