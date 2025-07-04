В Минпросвещения высказались об отмене ОГЭ

Вопрос полной или частичной отмены ОГЭ в России не рассматривается.

Об этом говорится в ответе министерства просвещения на обращение депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду".

Лидер партии Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением отменить ОГЭ, вернувшись к традиционной форме письменных и устных экзаменов.

Ведомство сообщило, что возвращение к традиционной форме государственной итоговой аттестации, проводимой непосредственно образовательными организациями, нецелесообразно.

В письме сказано, что формат ОГЭ имеет структуру и требования, схожие с теми, которые предъявляются к проведению ЕГЭ, и прохождение ОГЭ в том числе дает возможность обучающимся попробовать свои силы и подготовиться к ГИА по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ.

Также уточняется, что все экзамены, независимо от формы их проведения, связаны с волнением и стрессом, и одна из главных задач выпускника при подготовке к ГИА – научиться справляться с волнением и в стрессовых ситуациях показывать приобретенные умения и навыки, а в этом могут и должны помочь родители, учителя и школьный психолог, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил, что вслед за ЕГЭ выпускникам нужно дать возможность пересдавать и ОГЭ после 9-го класса. По его словам, поступают обращения от родителей, у которых школа не принимает заявление на переход ребенка в 10-й класс, пока тот не повысит результаты ОГЭ.