"Транснефть – Сибирь" приняли участие в акции памяти героев Великой Отечественной войны

31 Июля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Олег Беляев

"Транснефть – Сибирь" приняли участие в акции памяти героев Великой Отечественной войны

"Транснефть – Сибирь" оказало помощь в организации мероприятия, посвященного 125-летию со дня рождения Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Ивана Ивановича Федюнинского, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

В ходе торжественного митинга к подножию памятника фронтового полководца возложили цветы почетные гости мероприятия: ветераны Великой Отечественной войны и локальных боевых действий, представители общественных организаций, воспитанники Центра патриотического воспитания "Аванпост", учащиеся школы № 69, которая носит имя Федюнинского, жители города Тюмени.

В годы Великой Отечественной войны войска под командованием Федюнинского участвовали в боях на Западном, Ленинградском, Волховском, Брянском и Втором Белорусском фронтах, в обороне Ленинграда и прорыве блокады. За успешные боевые действия 25 раз отмечались в приказах Верховного Главнокомандующего. В мирное время Иван Федюнинский продолжал нести военную службу. Прославленный полководец является почетным гражданином девяти городов, его именем названы улицы в Тюмени, Брянске, Гомеле и других населенных пунктах. В Тюмени имя Героя носит средняя школа №69, в 2017 году около озера Южного установлен памятник.

"Этот год действительно выдался знаменательным: 80 лет со дня победы в Великой Отечественной войне, 125 лет нашему земляку-герою Ивану Федюнинскому. Память жива, пока мы помним. Все мероприятия в школе направлены на сохранение этой памяти, а самое главное – передать ее подрастающему поколению. Мы помним и тех учеников, которые погибли за наше мирное небо над головой в зоне Специальной военной операции", – отметила директор общеобразовательной школы №69 им. И.И. Федюнинского, депутат Тюменской городской думы Эльвира Аминова.

Свою жизнь Иван Федюнинский посвятил военной службе. Родился он в Гилёва Тюменского уезда Тобольской губернии (ныне – Свердловская область), в крестьянской семье. Когда осенью 1919 года Гражданская война пришла на Северный Урал, добровольцем вступил в ряды Красной Армии. Участвовал в военном конфликте на Китайско-Восточной железной дороге 1929 года. Звание Героя Советского Союза получил за мужество и героизм, проявленные в боях на реке Халхин-Гол в августе 1939 года.

"Транснефть – Сибирь" приняли участие в акции памяти героев Великой Отечественной войны(2025)|Фото: Олег Беляев

"Незаурядный человек, легендарная личность, о нем можно говорить много. Сегодняшнее мероприятие проводится каждый год, это дань памяти всем героям, которые защитили наш народ от фашистских захватчиков", – выступил с приветственным словом председатель Тюменского городского Совета ветеранов Николай Сбродов.

После возложения цветов участники митинга почтили память Ивана Федюнинского минутой молчания.

Отметим, что благодаря многолетней кропотливой работе Тюменского городского клуба ветеранов и при финансовой поддержке "Транснефть – Сибирь" в 2017 году на одной из тюменских улиц, которая носит имя героя, появился первый в России памятник Федюнинскому. В 2021 году фасад многоэтажного дома рядом с памятником украсила карта Ленинградского фронта, созданная также при поддержке нефтепроводчиков.

"Транснефть – Сибирь" оказало поддержку в издании биографического романа "Федюнинский". Книга издана к 75-летию Великой Победы в знаменитой серии "Жизнь замечательных людей" старейшего российского издательства "Молодая гвардия". Биографический роман написал известный историк-романист Сергей Михеенков. В рамках благотворительного проекта "Транснефть – Сибирь" большая часть тиража книги передана в школы и библиотеки регионов присутствия предприятия на территории Тюменской, Свердловской, Курганской и Томской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Кроме того, работники "Транснефть – Сибирь" ежегодно принимают участие в памятных мероприятиях, посвященных выдающемуся земляку, Герою Советского Союза и Монгольской Народной Республики Ивану Федюнинскому. В том числе, начиная с 2022 года, нефтепроводчики с семьями ежегодно устраивают велопробег в память о легендарном полководце.

Теги: Транснефть – Сибирь, память героев, памятник


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети