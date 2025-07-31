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Фото: Накануне.RU

В Югре экс-глава муниципалитета осуждена за превышение полномочий и халатность

В Югре осуждена экс-глава Белого Яра. Она попала под суд по обвинению в превышении полномочий и халатности.

Приговор – три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и лишением на два с половиной года права занимать должности представителя власти. Вердикт в силу не вступил, сообщает прокуратура Югры. Имя осуждённой в надзорном ведомстве не называют, однако речь, вероятно, идёт о Елене Никифоровой.

По версии следствия, в октябре 2019 – июне 2020 гг. глава поселения незаконно распределила жилые помещения вопреки положениям муниципальной программы, передав квартиры не тем, кто в них нуждался, а работникам муниципальных предприятий.

Теги: Елена Никифорова, уголовное дело, Белый Яр


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