Авиакомпания "Ангара" отменит часть рейсов из-за отзыва лицензии на техобслуживание самолетов

Авиакомпания "Ангара" сообщила, что отменит часть рейсов, также возможны задержки выполнения вылетов – из-за отзыва лицензии на техническое обслуживание воздушных судов. Теперь для этих целей перевозчик будет привлекать сторонние сертифицированные организации.

"Пассажиры, чьи рейсы будут задержаны или отменены, имеют право на полный возврат стоимости билетов. Все обязательства перед пассажирами сохраняются в полном объеме", - сообщили в компании.

Накануне Росавиация отозвала у "Ангары" лицензию на техническое обслуживание авиатехники. Решение было принято после внеплановой проверки. Проверку, в свою очередь, надзорные органы начали после авиакатастрофы в Тынде: разбился самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", погибли 48 человек – все, кто находился на борту.