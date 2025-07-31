31 Июля 2025
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Олимпийский чемпион из Югры Храмцов сообщил, как скоро сможет вернуть форму

Олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов полагает, что ему надо несколько месяцев для того, чтобы "вернуть форму, какую он имел всегда". При этом спортсмен не знает, когда вернётся в спорт для участия в соревнованиях.
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"Я взял небольшую паузу в спорте. Точно сказать, когда буду выступать, пока не могу. Если оценивать свое состояние, нужно несколько месяцев и вернусь в ту форму, которая у меня всегда была. Технически я оснащён так же, но, возможно, немного просел по "физухе", потому что не тренируюсь в таком объёме, как раньше, не так активно, как, к примеру, год назад", - сказал ТАСС Храмцов.

Отметим, Максим – победитель чемпионата мира 2017 г. и чемпион Европы 2018 г. Он стал единственным в России чемпионом мира по тхэквондо. В конце июля 2021 г. стал чемпионом Олимпиады в Токио.

Теги: Максим Храмцов, тхэквондо, спорт, тренировка


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