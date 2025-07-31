Суд арестовал уральца, обвиняемого в убийстве супруги – тренера по карате

Суд заключил под стражу жителя уральского города Березовский, обвиняемого в убийстве своей супруги – тренера по карате.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 28 июля произошло ДТП с участием фигуранта. В ходе осмотра места аварии оказалось, что в автомобиле также находится женщина без признаков жизни. Согласно заключению эксперта, причиной смерти стала механическая асфиксия. По подозрению был задержан супруг убитой.

Сегодня, 31 июля, Березовский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом уралец, которому предъявлено обвинение в убийстве, будет находиться до 29 сентября 2025 года.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, женщина была тренером по карате. Постановление об аресте пока не вступило в силу и может быть обжаловано.