В Екатеринбурге на перекрестке машину разорвало пополам

В Екатеринбурге произошло ДТП, после которого серьезно пострадал один из автомобилей.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась на перекрестке улиц Малышева – Сакко и Ванцетти в уральской столице. По предварительным данным, один из водителей выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, из-за чего произошло столкновение с другим авто. Судя по кадрам с места ДТП, одну из машин буквально разорвало пополам.

О пострадавших в результате аварии не сообщается. На месте инцидента работали сотрудники Госавтоинспекции. Назначено проведение проверки, устанавливаются личности всех участников ДТП.