Шлеменко проведет реванш с "Белазом": бой будет за титул чемпиона RCC

Известный российский боец Александр Шлеменко проведет реванш с белорусом Владиславом Ковалевым.

Напомним, первый поединок "Шторма" и "Белаза" возглавлял стадионный турнир RCC 22, который проходил в мае в Екатеринбурге. Тогда победу раздельным судейским решением одержал Ковалев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе лиги смешанных единоборств RCC, между бойцами запланирован реванш. Однако это будет не просто бой, а противостояние за титул чемпиона RCC MMA.

Каких-либо подробностей в промоушене пока не раскрывают. Когда и где может состояться чемпионский поединок, также еще неизвестно.