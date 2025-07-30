Уральского экс-участкового, обвинявшего полицейских в сокрытии тел, оставили в колонии

Свердловский областной суд оставил в силе приговор бывшему сотруднику полиции Юрию Золотко. Ближайшие годы он все же проведет за решеткой.

Напомним, Золотко обвинял силовиков в сокрытии трех неопознанных тел в одной могиле, после чего и попал под следствие. Его дело находилось на контроле у главы СК России Александра Бастрыкина.

Весной нынешнего года бывший участковый был осужден за превышение полномочий. Шалинский районный суд назначил экс-силовику 4 года колонии общего режима. Также Юрий Золотко был лишен специального звания "старший лейтенант полиции".

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, приговор был обжалован всеми сторонами. Изучив материалы дела, заслушав мнения сторон и доводы апелляций, облсуд, не меняя решение по существу, внес изменения во вводную и описательно-мотивировочную части. Также он отменил арест, наложенный на имущество Золотко.

Как уточнили в инстанции, в остальной части приговор оставлен без изменений.