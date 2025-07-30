Ситуация со снабжением водой в Донецке стала критической после удара БПЛА по фильтровальной станции

В Донецке накануне была обесточена Верхне-Кальмиусская фильтровальная станция – из-за атаки БПЛА. Подача питьевой воды в город стала невозможной. Между тем, жители города говорят об исчезновении воды и из продажи. Власти пытаются организовать подвоз воды. RTVi со ссылкой на военкоров пишет, что "в Донецке с водой ситуация буквально катастрофическая".

Раньше питьевая вода поступала в Донецк в основном по каналу – Северский Донец-Донбасс. С 2022 года он перекрыт ВСУ, вода по нему не поступает. В 2023 году был экстренно построен водовод Дон-Донбасс, на его строительство потратили десятки миллиардов рублей, стройку курировал экс-замминистра обороны Тимур Иванов, которого недавно приговорили к 13 годам колонии. Выяснилось, что водовод не покрывает нужды города и периодически выходит из строя.

Долгое время в Донецкой агломерации воду подавали ежедневно по вечерам лишь на несколько часов. Главная проблема в том, что в некоторых районах (или на верхние этажи) она почти или вовсе не доходит. При этом с августа 2024 года власти обязали платить за воду всех, а тех, у кого нет счетчиков, - по "космическим" нормам 330 литров в сутки с человека, как при круглосуточном водоснабжении.

А с 21 июля 2025 года в Донецке воду включали раз в три дня, при этом в городе закрываются киоски по розливу воды от частных компаний. Люди жалуются, что "баклажки" с водой в магазинах продаются по очень высоким ценам. Некоторые жители Донецка связывают ситуацию с исчезновением платной воды на разлив с решением властей ДНР снизить розничную цену на нее с 5 рублей до 3,5 рублей. На днях такое распоряжение дал глава республики Денис Пушилин, пригрозив тем, кто будет задирать цены, обращением в контрольные органы. Люди при этом с пониманием относятся к решениям частников закрыть торговлю – они вынуждены продавать дешевле, чем закупают, а власти из бюджета им ничего не компенсируют.

Ранее Пушилин говорил, что воду в Донецк и Макеевку привозят водовозы и цистерны из московского региона. Очевидно, что вода эта "золотая". Между тем, отправлять водоводы в ДНР собирается и… Калининградская область.

Дончане уже обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему, но пока ситуация не изменилась.