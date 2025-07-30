"Аэрофлот" стабилизировал расписание полетов

Авиакомпания "Аэрофлот" полностью стабилизировала расписание полётов, сообщили в пресс-службе перевозчика.

29 июля "Аэрофлот" выполнил 100% из намеченных 216 парных рейсов с вылетом из Москвы, а также все 73 рейса региональной программы (минуя столицу), сообщили в компании.

"На 30 июля в расписании авиакомпании заявлен 241 парный рейс к выполнению из Москвы и обратно, а также 73 рейса в регионах", - сообщили в пресс-службе.

28 июля "Аэрофлоту" пришлось отменить или задержать 42% рейсов на фоне мощной кибератаки. Позже в Генпрокуратуре РФ подтвердили, что на авиакомпанию была совершена хакерская атака, возбуждено уголовное дело.