В Японии цунами выбросило на берег четырех огромных китов

В Японии поднявшимися от камчатского землетрясения волнами на берег выбросило четырех крупных китов. Морские млекопитающие, вероятно, в момент прихода волны находились недалеко от берега, так что их просто смыло в сторону суши.

Цунами высотой до 4 метров уже накрыло Северо-Курильск, а также дошло до прибрежных районов японского острова Хоккайдо (правда, уже не в таком высоком виде). Предупреждения о надвигающемся цунами звучат по всему тихоокеанскому региону: в Калифорнии, на Аляске и Гавайских островах.

Японское метеорологическое агентство сообщило, что цунами высотой 50 сантиметров обрушилось на порт Исиномаки, крупный портовый город в префектуре Мияги на восточном побережье. В 16 других местах вдоль побережья Тихого океана были зарегистрированы волны высотой до 40 сантиметров, которые двигались на юг вдоль побережья Тихого океана, от Хоккайдо до районов к северо-востоку от Токио.