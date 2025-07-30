В Екатеринбурге мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем

В Екатеринбурге разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП с участием мотоциклиста.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент произошел вечером 29 июля на улице Большакова. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Hyundai, совершая разворот, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Yamaha.

В результате мотоциклист, находившийся в шлеме и защитной экипировке, получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте еще до прибытия "скорой помощи".

По факту ДТП проводится расследование.