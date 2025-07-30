В России зарплатные ожидания сравнялись с предложениями работодателей

В России в июне зарплатные ожидания граждан и предложения работодателей практически сравнялись.

Как заявила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, медиана предлагаемой заработной платы составила 75,5 тыс. руб., а ожидаемый доход — 75,9 тыс. руб. Зарплатные ожидания и предложения совпадают в сфере туризма и гостиничного бизнеса — 60 тыс. руб., в строительстве и недвижимости — разница составляет 338 руб.

По данным "Авито Работа", рост зарплатных ожиданий кандидатов и предложений работодателей в текущем году сбалансировался. В начале года эти показатели совпали и сохраняются на одном уровне: во II квартале средние зарплатные предложения составили 82,9 тыс. руб., а средние зарплатные ожидания — 84,4 тыс. руб.

В сервисе отметили, что медленнее всего растут зарплатные ожидания в строительстве и телекоммуникационной сфере, а быстрее всего — в финансовой. В области стратегий и инвестиций специалисты хотят получать 160 тыс. руб., что на 34,4 тыс. руб. больше, чем готовы платить компании, сообщают "Известия".

Напомним, с начала года в России почти вдвое выросло число предприятий, которые планируют сокращения работников (11,5% против 6,9%). Также до 65% выросло число компаний, которые не планируют изменения числа сотрудников.