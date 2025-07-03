Полиция нашла того, кто сознался в попытке зарезать продавщицу из Каменска-Уральского

Свердловская полиция нашла и задержала жителя Каменска-Уральского, который сознался в нападении на местную жительницу 1985 г.р., найденную ранее всю в крови у гаражей. Об этом Накануне.RU рассказал начальник пресс-служб областного главка Валерий Горелых.

По его словам, женщина лишь чудом осталась жива, так как ей было нанесено более 10 ножевых ранений. Спас ее проезжающий мимо водитель, который спугнул нападавшего и отвез пострадавшую к медикам.

Подозреваемым оказался уроженец села Черемхово Каменского муниципального округа, 1989 года рождения, ранее не судимый, не женатый токарь одного из местных предприятий. Свою жертву он не знал. Женщина же в тот день направлялась на смену, так как работает продавцом в магазине. По версии следствия, подозреваемый набросился на нее сзади и стал наносить удары кухонным ножом. При этом, ничего ценного из вещей он у свой жертвы так и не забрал. В МВД предполагают, что просто не успел, побоявшись быть раскрытым.

"На поиски предполагаемого преступника был поднят весь личный состав оперативных служб полиции Каменска-Уральского. Розыскные мероприятия возглавлял лично начальник каменской полиции майор Иван Каркавин. Взяли злодея по месту жительства в доме барачного типа. В жилище оперуполномоченные обнаружили вещи со следами крови, которые он намеревался постирать. Задержанный дал признательные показания. До этого ЧП, по предварительным данным, он две недели злоупотреблял алкоголем, а затем резко бросил и несколько дней не пил. Потерпевшая по-прежнему находится в больнице, она прооперирована. Ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Свою жертву задержанный якобы не знал. На вопрос сыщиков, зачем хотел убить, хладнокровно ответил, мол, так получилось"-, отметил полковник Горелых.

В СКР по Свердловской области Накануне.RU рассказали, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство". После того, как фигуранту предъявят обвинение, будет решаться вопрос об избрании мер пресечения - следствие настаивает на заключении под стражу. Так следователи считают, что в отношении фигуранта необходимо провести судебную психолого-психиатрическую экспертизу.