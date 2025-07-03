03 Июля 2025
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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников обсудил с фермерами развитие образовательного туризма

Губернатор Костромской области Сергей Ситников побывал с рабочим визитом в хозяйстве по выращиванию клубники в деревне Лежнево Костромского района. Предприятие не только специализируется на выращивании клубники, но и перерабатывает ягоду. Еще одно направление деятельности - развитие агротуризма.

Причем, популярность клубничных плантаций под Костромой растет - за сезон здесь встречают до 14 тысяч туристов практически из всех регионов России.

Гостям рассказывают - как выращивают клубнику, дают попрактиковаться в высадке рассады, угощают десертами из клубники собственного производства. В экскурсионные программы включена образовательная составляющая, значимость которой хорошо осознает глава хозяйства Инна - мама шестерых детей.

"За полтора часа экскурсии погружаем городских жителей в мир сельского хозяйства", - рассказала основательница компании Инна Воронова-Бурковская.

(2025)|Фото: adm44.ru

По словам главы предприятия, люди сейчас оторваны от земли, приезжающие на экскурсии дети зачастую не знают, что такое кора дерева или стог сена. Пробовать клубнику с куста им не приходилось, как правило.

(2025)|Фото: adm44.ru

"Поэтому мы взяли на себя образовательную функцию. Рассказываем о сельском хозяйстве. Говорим, что продукты произведены руками тружеников села. Что всё можно вырастить своими руками - полезное, вкусное, экологически чистое", - отметила Инна Воронова-Бурковская.

(2025)|Фото: adm44.ru

Фермер также поделилась с главой региона своими идеями по расширению экскурсионной программы для школьников, созданию аналога Пушкинской карты, чтобы дети и подростки могли ей пользоваться при посещении таких хозяйств.

(2025)|Фото: adm44.ru

(2025)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников предложил подумать и разработать региональную краеведческую программу, куда включить и просветительские экскурсии по предприятиям. Подготовить соответствующее предложение в Министерство просвещения в ходе рабочего визита поручено профильным департаментам.

«Сразу скажу: ягодное направление для нашей области во многом необычное. Все мы привыкли, что клубника – это что-то родное, с родительского огорода. А здесь настоящее индустриальное хозяйство. Не только масштабное, технологичное производство ягоды высочайшего качества, но и агротуризм в его лучшем, осмысленном проявлении. Хочу отметить воспитательную, просветительскую работу, которую здесь ведут с гостями. Это не просто экскурсии – это погружение в мир современного сельского хозяйства. Это серьезная, большая работа. Здесь трудятся невероятно увлеченные, умные и талантливые люди. Они думают о семейных ценностях, о том, как передавать подрастающему поколению любовь к земле и уважение к труду. Здесь умеют работать с детьми, увлекают их и воспитывают – это очень ценно. Тех людей, кто желает изменять среду вокруг нас, делать мир лучше, будем поддерживать», - подчеркнул Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Я честно говорю, что не ожидала от нашей встречи такого эффекта, который получила. Я очень благодарна, что Сергей Константинович побывал у нас в гостях. Уделил нам много времени в своем плотном графике. И, самое важное, что я сейчас увидела, Сергей Константинович также радеет за наше население, радеет за наших детей. И понимает, что нужно уделять внимание проблемам демографии. Я очень рада, что нашла понимание», - прокомментировала Инна Воронова-Бурковская итоги встречи с главой региона.

Теги: сергей ситников, выращивание клубники, агротуризм, фермер, экскурсионная программа


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