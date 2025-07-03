Спасатели предупреждают свердловчан о ветре в 25 м/с и крупном граде

Свердловские спасатели выпустили штормовое предупреждение. Сегодня вечером и весь день 4 июля в регионе местами ожидаются сильные дожди, крупный град, грозы и порывы ветра до 25 м/с.

МЧС рекомендует отказаться от поездок и отдыха на природе, поскольку скользкие поверхности и ветер повышают риск травм. Также необходимо держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач, которые может сорвать сильный ветер.

Уральцев просят закрыть окна и убрать предметы с балкона, ведь град и ветер могут разбить стекла. Помимо этого, нужно проверить ливневки на участке, чтобы избежать подтоплений.

Если же непогода застала вас, когда вы уже вышли из дома, нужно как можно скорее спрятаться в здании. Не стоит парковать машину по деревьями или пытаться проехать через подтопления.

В случае ЧП звонить: 112.