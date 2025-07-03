После обысков у Карапетяна завели дело, есть задержанные

В Армении после обысков в офисе российского бизнесмена Самвела Карапетяна возбуждено уголовное дело. Есть задержанные.

Дело против четырёх человек заведено после обысков в ереванском офисе группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, два человека уже арестованы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.

Компания "Электрические сети Армении" была создана путем консолидации электросетевых компаний республики в начале нулевых. Затем принадлежала структурам российского "ИНТЕР РАО ЕЭС". В 2015 г. перешла ГК "Ташир".